За первую половину 2020 года по своей неосторожности на железной дороге пострадал 21 человек

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Забайкальская железная дорога подвела полугодовые итоги работы. За это время на участке магистрали пострадал 21 человек. Это на пять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако большая часть – 16 человек – получила смертельные травмы.

Чаще всего причиной происшествий становилось нарушение правил безопасности. Например, граждане переходили пути в неположенных местах или вблизи идущего поезда. Особую тревогу специалистов вызывают случаи, связанные с детьми. С начала года погиб один ребёнок, а в прошлом году таких случаев не было зарегистрировано вовсе.

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