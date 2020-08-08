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сегодня, 14:20 1

За первую половину 2020 года по своей неосторожности на железной дороге пострадал 21 человек

За первую половину 2020 года по своей неосторожности на железной дороге пострадал 21 человек
Фото: pixabay.com

Забайкальская железная дорога подвела полугодовые итоги работы. За это время на участке магистрали пострадал 21 человек. Это на пять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако большая часть – 16 человек – получила смертельные травмы.

Чаще всего причиной происшествий становилось нарушение правил безопасности. Например, граждане переходили пути в неположенных местах или вблизи идущего поезда. Особую тревогу специалистов вызывают случаи, связанные с детьми. С начала года погиб один ребёнок, а в прошлом году таких случаев не было зарегистрировано вовсе.

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#дороги #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • den3392

    den3392
    1 час назад

    21 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛ В ЭТОМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПО СВОЕЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ,ЧТО В ЭТОМ?????????

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