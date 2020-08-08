За первую половину 2020 года по своей неосторожности на железной дороге пострадал 21 человек
Забайкальская железная дорога подвела полугодовые итоги работы. За это время на участке магистрали пострадал 21 человек. Это на пять процентов меньше, чем в прошлом году. Однако большая часть – 16 человек – получила смертельные травмы.
Чаще всего причиной происшествий становилось нарушение правил безопасности. Например, граждане переходили пути в неположенных местах или вблизи идущего поезда. Особую тревогу специалистов вызывают случаи, связанные с детьми. С начала года погиб один ребёнок, а в прошлом году таких случаев не было зарегистрировано вовсе.
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