Амурчанину грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского

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Полиция Белогорска возбудила уголовное дело против жителя Томичей. Мужчина обвиняется в нападении на полицейского.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Амурской области, в июле в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение от жительницы села Томичи. Женщина пожаловалась на то, что её сожитель устроил дома скандал.

На место выехали правоохранители. В ходе разбирательства пьяный мужчина выхватил у стража порядка документы и ударил его по голове металлическим предметом. Чтобы задержать дебошира, полицейским пришлось использовать физическую силу и наручники. Скандалиста доставили в дежурную часть.

Следователи возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

За подобное правонарушение действующим законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, отмечают в полиции.