Дошкольник из Циолковского стал победителем международного фестиваля искусств

Фото: admciol.amurobl.ru

Захар Тимохин из города Циолковский получил диплом первой степени международного конкурса-фестиваля искусств «Перо Жар-Птицы». Юного певца отметили в номинации «Ретро-хит».

Захар - участник коллектива «Мелодии космоса» под руководством Любови Сергеевны Бобковой. В конкурсе он представил клип на песню «Мой адрес — не дом и не улица». Жури признало Захара лучшим вокалистом в своей возрастной категории, сообщает на своем сайте администрация Циолковского.

Пареньку всего 7 лет и вокалом он занимается только год. Его дебютом стал областной конкурс патриотической песни. Кстати, и на нем Захар Тимохин стал первым.

— Захар поет с пеленок: дома, в машине, в садике. Исполняет самый разный репертуар, даже зарубежные песни — как слышит, так и поет. Мы не знаем, в кого он такой музыкальный. Мама врач, я занят в строительной сфере, — поделился своими эмоциями отец мальчика, Михаил Тимохин.