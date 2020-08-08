В Благовещенске для велосипедистов установили предупреждающие таблички

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На пересечении улиц Ленина и Театральная для велосипедистов установили предупреждающие таблички. Они напоминают о том, что переходить пешеходный переход нужно спешившись. Подобные указатели на следующей неделе появятся еще на 4 перекрестах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, идея установить такие знаки появилась во время встречи представителей «Амурбайка» с мэром. По мнению активистов, таблички послужат велосипедистам напоминанием о правилах дорожного движения и помогут снизить аварийность на дорогах.

«Амурбайк» не остановится на достигнутом. В ближайшее время спортсмены совместно с сотрудниками ГИБДД планируют провести ряд акций по соблюдению правил дорожного движения на перекрестках города.