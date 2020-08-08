В сквере ЦЭВа засияли танцующие пары

Фото: https://www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

В сквере Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова наконец-то засияли танцующие пары. Тестирование художественной подсветки прошло в пятницу, 7 августа. Всего на территории сквера установили 260 ландшафтных светильников и 21 светодиодную фигуру, сообщает администрация Благовещенска.

- Сил было потрачено немало, проект интересный, эксклюзивный. Результатом я вполне доволен, все получилось, и мы этому рады! Кроме грунтовых светильников, здесь установлены декоративные фигуры, чтобы подчеркнуть стилистику здания ЦЭВД. Фигуры безопасные и достаточно прочные. Будем надеяться, что горожане их не испортят, – рассказал генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «Среда» Павел Гранкин.

К слову, новое освещение понравилось горожанам. Благовещенцы охотно останавливались возле оригинальных светильников и фотографировались.

На месте побывал и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Глава подчеркнул, что устанавливать декоративные фигуры для украшения города будут и дальше.

- Здесь мы видим фигуры ХIX века, сразу что-то тургеневское вспоминается. Этот принцип подсветки сквера с использованием фигур можно применить и к другим территориям, Например, можно у спортивных учреждений устанавливать фигуры спортивного направления, или такие фигуры, какие пожелают сами жители. Будем рассматривать варианты через общественные обсуждения, – отметил градоначальник.

Кстати, за этот год в столице Приамурья появилось 12 световых объектов. Ими подсветили учреждения образования, культуры, спортивные объекты и общественные территории, в частности, аллею в парке Дружбы и сквер ЦЭВД. На реализацию этих проектов Дальневосточная распределительная сетевая компания выделила 15 миллионов рублей.

А ещё Олег Имамеев рассказал, что в планах муниципалитет подсветить не только муниципальные объекты. Работу проведут с областными, федеральными и даже частными территориями и зданиями. Коснется это и многоквартирных домов.