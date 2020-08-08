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сегодня, 12:00 1

459 тысяч рублей штрафов задолжала амурчанка

459 тысяч рублей штрафов задолжала амурчанка

Судебные приставы Благовещенска задержали жительницу Амурской области, которая на протяжении длительного времени игнорировала более 150 исполнительных производств на общую сумму в 309 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Исполнительные производства в отношении жительницы областной столицы находились в отделении судебных приставов №1 по г. Благовещенску. Из 150 — 141 исполнительное производство возбуждено по факту административных правонарушений, и 80 за нарушение правил дорожного движения. Так как гражданка не оплачивала штрафы в срок, её привлекли по ст. 20.25 КоАП. Таким образом, за каждый штраф сумма увеличилась в два раза, общий долг составил 309 тысяч рублей. Кроме того, приставы вынесли постановление на взыскание исполнительского сбора за неуплату задолженности в срок. На сумму более 150 тысяч рублей.

Амурчанку объявили в розыск, так как по месту регистрации она не появлялась. Спустя некоторое время женщину нашли, и в связи с отказом добровольно явиться к судебному приставу, принудительно доставили в отделение.

Должницу ограничили в передвижении за границу, в использовании водительских прав! А также каждый месяц она должна являться в отделение судебных приставов, чтобы предоставлять информацию о погашении долгов. Кроме того арестовали и изъяли её автомобиль. Чтобы вернуть его и снять с себя все ограничения, женщина должна погасить все долги. В случае если этого не произойдёт через 10 дней, транспортное средство передадут на оценку и дальнейшую реализацию.

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#криминал #финансы

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    14 минут назад

    Правильно!!! и ишшо сдать её в дом терпимости, пущай зарабатывает на оплату удовольствий

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