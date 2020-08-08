459 тысяч рублей штрафов задолжала амурчанка

Судебные приставы Благовещенска задержали жительницу Амурской области, которая на протяжении длительного времени игнорировала более 150 исполнительных производств на общую сумму в 309 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Исполнительные производства в отношении жительницы областной столицы находились в отделении судебных приставов №1 по г. Благовещенску. Из 150 — 141 исполнительное производство возбуждено по факту административных правонарушений, и 80 за нарушение правил дорожного движения. Так как гражданка не оплачивала штрафы в срок, её привлекли по ст. 20.25 КоАП. Таким образом, за каждый штраф сумма увеличилась в два раза, общий долг составил 309 тысяч рублей. Кроме того, приставы вынесли постановление на взыскание исполнительского сбора за неуплату задолженности в срок. На сумму более 150 тысяч рублей.

Амурчанку объявили в розыск, так как по месту регистрации она не появлялась. Спустя некоторое время женщину нашли, и в связи с отказом добровольно явиться к судебному приставу, принудительно доставили в отделение.

Должницу ограничили в передвижении за границу, в использовании водительских прав! А также каждый месяц она должна являться в отделение судебных приставов, чтобы предоставлять информацию о погашении долгов. Кроме того арестовали и изъяли её автомобиль. Чтобы вернуть его и снять с себя все ограничения, женщина должна погасить все долги. В случае если этого не произойдёт через 10 дней, транспортное средство передадут на оценку и дальнейшую реализацию.