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8августа
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сегодня, 11:40 0

За время пандемии средняя зарплата по Амурской области снизилась на 7%

За время пандемии средняя зарплата по Амурской области снизилась на 7%
Фото: pixabay.com

В России за период пандемии и самоизоляции снизились средние ожидаемые зарплаты на 3 %.. По Дальневосточному федеральному округу оплата труда, на которую претендуют пользователи HH.ru в среднем составила 47,4 тысячи рублей. В рейтинге регионов Дальнего Востока Амурская область заняла 5 место.

При этом на Дальнем Востоке соискатели в среднем на 1300 уменьшили в резюме желаемый размер дохода. Это показывает сравнение с мартом этого же года. Что касается Приамурья, работодатели стали предлагать в среднем на 1200 рублей меньше, чем в начале этого года. В июле 2020 года средняя предлагаемая зарплата составила 54 430 рублей. Соискатели региона так же снизили свои ожидания к оплате труда на 7 % - до 44,2 тысячи рублей. В марте 2020 средняя ожидаемая оплата труда в Амурской области держалась на отметке 47 тысяч рублей.

Для сравнения, в Чукотском федеральном округе снижение средней оплаты труда за период с марта по июнь зарплатные предложения в среднем сократились на 13%. Это максимальное падение зарплат за период пандемии на Дальнем Востоке.

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#жизнь #СМИ #финансы

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