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8августа
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сегодня, 11:20 1

36 амурских долгожителей получат поздравительные письма

36 амурских долгожителей получат поздравительные письма
Фото: admshim.amurobl.ru

Именные поздравительные письма с 90 и 95-летним юбилеем, подписанные президентом страны Владимиром Путиным, в августе вручат сразу 36 долгожителям региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

27 амурчанам в последний летний месяц исполняется 90 лет, ещё 9 — 95 лет. Из их общего числа такой долгий срок прожили 34 женщины и всего лишь 2 мужчин. Большая часть из них – труженики тыла, 1 — участник Великой Отечественной войны, и ещё 1 — бывший несовершеннолетний узника концлагеря.

В областной столице проживает 11 из 36 долгожителей. По два — в Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Тынде, Екатеринославке и Пояркове, по одному — в Архаре, Прогрессе, Новокиевском увале, в сёлах Возжаевка, Рублёвка, Алгач, Овсянка, Березовка, Новопетровка, Садовое и в посёлке Кувыкта.

Информация, необходимая для подобных поздравлений, готовится отделением Пенсионного фонда по Амурской области. В нее попадают ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Собранные сведения направляются с июля 2011 года каждый месяц в Администрацию Президента.

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#Дальний Восток #жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    16 минут назад

    лучше б пенсию добавили

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