Главный санитарный врач Приамурья считает работу по оценке иммунитета к COVID-19 успешной

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Вчера, 7 августа завершился I этап проекта по оценке иммунитета к COVID-19 у населения. Областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса подвел его итоги, сообщает пресс-служба правительства области

— Мероприятие прошло очень организовано. Востребованность населения к проекту чрезвычайно высока - около 5000 записей. На сегодня мы приступили к следующему этапу – лабораторным исследованиям и оценке их результатов. В целом мы провели работу успешно и эффективно, — рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Поддержали оценку и врачи.

— Медицинские организации отработали чётко, несмотря на ту нагрузку, которая дополнительно легла на амбулаторно-поликлиническое звено, — добавила исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева.