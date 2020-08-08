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8августа
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сегодня, 10:15 2

Житель Белогорска дважды садился за руль нетрезвым

Житель Белогорска дважды садился за руль нетрезвым
Фото: pixabay.com

Житель Белогорска предстанет перед судом за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела в отношении амурчанина уже завершено.

В июне сотрудники ГИБДД в городе Сковородино остановили автомобиль, водитель которого находился за рулём после распития спиртного. Это подтвердило освидетельствование.

В апреле житель Приамурья уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда мужчину арестовали на десять суток.

Нарушитель предстанет перед судом. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    58 минут назад

    новость областного масштаба

  • kidman

    kidman
    3 минуты назад

    "ЖИТЕЛЬ БЕЛОГОРСКА ДВАЖДЫ САДИЛСЯ ЗА РУЛЬ НЕТРЕЗВЫМ" - В России? Дважды за руль нетрезвым!? Не может быть!

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