Житель Белогорска дважды садился за руль нетрезвым
Житель Белогорска предстанет перед судом за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела в отношении амурчанина уже завершено.
В июне сотрудники ГИБДД в городе Сковородино остановили автомобиль, водитель которого находился за рулём после распития спиртного. Это подтвердило освидетельствование.
В апреле житель Приамурья уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда мужчину арестовали на десять суток.
Нарушитель предстанет перед судом. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщает МВД России по Амурской области.
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