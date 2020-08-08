Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:50 2

В Свободном собираются обновить центральную площадь

В Свободном собираются обновить центральную площадь
Фото: https://www.instagram.com/presssluzhba_svb/

У администрации Свободного есть неделя, чтобы создать дорожную карту реконструкции площади и предоставить её региональному правительству. Результат преобразований жители Свободного смогут оценить уже в 2021 году.

Проект по реконструкции площади городская администрация совместно с Центром развития территории Амурской области готовили на всероссийский конкурс. Речь на конкурсе шла о формировании городской среды. Проект, к сожалению, в лидеры не прошел, но его улучшенную версию приняли в региональном правительстве.

Останавливаться на реконструкции площади в администрации города не будут, на всероссийский конкурс подготовят еще один проект! Правда, что именно будут преобразовывать, пока не сообщают.

- Возможно, это будет реконструкция улицы 40 лет Октября или благоустройство сквера в честь воинов-интернационалистов, который мы планируем сделать на улице 50 лет Октября в районе поликлиники, или другая общественная территория. Сразу скажу, это будет не железнодорожный парк, так как его комплексное преображение обойдется более чем в 100 миллионов рублей, а победителям выделяют максимум эту сумму, - рассказал глава Свободного Владимир Константинов.

Просмотров всего: 77

#городская власть #российская власть #Свободный

распечатать


Общество 1

36 амурских долгожителей получат поздравительные письма
Общество

Мусор и дожди угрожают частному сектору в центре Свободного
Общество 2

В автомобильные аптечки добавят маски и перчатки
В России и мире

Россия помогает Ливану устранить последствия катастрофы
Комментарии
Показать все (2)
  • Васёк

    Васёк
    29 минут назад

    Неужели на площади будет футбольное поле? Или фотка просто так?

  • Sirotov

    Sirotov
    3 минуты назад

    Это просто фото Свободного

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь