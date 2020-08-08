В Свободном собираются обновить центральную площадь

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У администрации Свободного есть неделя, чтобы создать дорожную карту реконструкции площади и предоставить её региональному правительству. Результат преобразований жители Свободного смогут оценить уже в 2021 году.

Проект по реконструкции площади городская администрация совместно с Центром развития территории Амурской области готовили на всероссийский конкурс. Речь на конкурсе шла о формировании городской среды. Проект, к сожалению, в лидеры не прошел, но его улучшенную версию приняли в региональном правительстве.

Останавливаться на реконструкции площади в администрации города не будут, на всероссийский конкурс подготовят еще один проект! Правда, что именно будут преобразовывать, пока не сообщают.

- Возможно, это будет реконструкция улицы 40 лет Октября или благоустройство сквера в честь воинов-интернационалистов, который мы планируем сделать на улице 50 лет Октября в районе поликлиники, или другая общественная территория. Сразу скажу, это будет не железнодорожный парк, так как его комплексное преображение обойдется более чем в 100 миллионов рублей, а победителям выделяют максимум эту сумму, - рассказал глава Свободного Владимир Константинов.