Теперь получить региональный маткапитал можно и за усыновление
Региональный материнский капитал теперь можно получить не только при рождении, но и при усыновлении второго ребенка. Необходимые изменения уже внесены в постановление «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка».
Напомним и другие требования к претендентам на выплату:
- второй ребенок должен быть рожден или усыновлен с 01.01.2019 года
- и мать, и ребенок должны быть гражданами РФ и проживать на территории Амурской области
Чтобы распорядиться средствами, нужно обратиться в управление соцзащиты или в Пенсионный фонд при обращении за федеральным маткапиталом.
Потратить средства регионального маткапитала можно на покупку или строительство жилья, на первоначальный взнос или погашение ипотеки, на обучение ребенка или социальную адаптацию ребенка-инвалида.
Напомним, региональный материнский капитал выплачивается в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей национального проекта «Демография».
Выплата уже одобрена 434 гражданам, 425 уже решили, на что потратят средства, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.
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