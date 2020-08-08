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сегодня, 11:11 0

Сплошные лапки: инстаграм-аккаунты амурских котиков

Сплошные лапки: инстаграм-аккаунты амурских котиков
Фото: instagram.com

Некоторые хозяева настолько любят своих питомцев, что заводят им отдельные инстаграм-аккаунты. А мы и рады, потому что котики – это вечный источник милоты.

Первый аккаунт, о котором мы расскажем, ведет кот Василий @cat_vasily_one. Он участвует во флешмобах, поздравляет подписчиков с праздниками, рассказывает о друзьях из других городов и очаровывает фото в бабочках.

В следующем аккаунте @muha.tema уровень милоты просто зашкаливает. Еще бы, его ведут сразу четверо котеек – Муха, Тема, а еще двойняшки Конфетка и Сем Семыч. Они рассказывают о погоде за окном, показывают фото своих друзей и, конечно же, собственные селфи.

Марсель @belyash_s_chernimy_lapamy – белоснежный красавчик, большой любитель пиццы. В этом аккаунте вы найдете не только пушистые лапки, но и классные видео, которые поднимут настроение.

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@dalniivostok.blg

Публикация от киска в каске (@belyash_s_chernimy_lapamy)

Босс Мэнсон – нетипичный кот-инстаграмщик. Никакой милоты, только максимально серьезное выражение лица, как у настоящего босса. Если хотите узнать, о чем же таком серьезном думает Мэнсон, подписывайтесь –@simplymanson.

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Босс.

Публикация от Босс Мэнсон (@simplymanson)

Еще одна серьезная дама – рыжая красавица мейн-кун Саманта @samantaoks1974. Несмотря на свой внушительный размер, Саманта –настоящая леди, которая любит уютно свернуться калачиком в кухонной мойке, коробке из-под обуви или на полке шкафа-купе.

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#животные

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