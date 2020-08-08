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сегодня, 08:12 0

Житель Ивановского района стал получателем юбилейного дальневосточного гектара

Житель Ивановского района стал получателем юбилейного дальневосточного гектара
Фото: ludidv.ru

Житель Ивановского района стал тысячным владельцем дальневосточного гектара. Земельный участок он получил в селе Петропавловка. Сейчас амурчанин решает, под что его приспособить.

Анатолий Садовский рассматривает два варианта использования гектара. Один из них – это постройка дома, другой – развитие своего дела. Последние 10 лет он выращивает овощи и косит сено.

–У меня своё личное подсобное хозяйство. Выращиваем картофель, капусту, свёклу, огурцы и помидоры тепличные. 300 гектаров земли я взял в аренду, на них и построил теплицы. Наши овощи потом продают в амурских магазинах, – рассказал Анатолий.

За время действия программы «Дальневосточный гектар» в области с 2016 года было выдано 7072 земельных участков, из них 372 получили амурчане в этом году. Чаще всего землю используют для строительства домов, пасек, теплиц, спортивных объектов и выращивание овощей и ягод.

Как сообщает правительство области, больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах.

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#Дальний Восток

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