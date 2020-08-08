Выбор читателей за 7 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 7 августа.

В Благовещенске накануне вечером жёстко столкнулись две иномарки. Авария случилась около 20:00 в районе пересечения улиц Шимановского и Амурской.

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра в отдельных районах области ночью пройдёт небольшой дождь. В утренние часы будет туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура +11°С…+16°С, местами по северу похолодает до +3°С.

В Приамурье назначен новый министр ЖКХ. Им стал Алексей Тарасов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

История чудом выжившей в авиакатастрофе над Завитинском Ларисы Савицкой известна далеко за пределами Приамурья. Про далёкие события 1981 года сейчас снимают кино, а члены экспедиции «Рейс 811» ищут на месте катастрофы останки самолёта. Корреспондент Амур.инфо встретился с современником тех трагических событий, жителем Благовещенска Сергеем Марковым.