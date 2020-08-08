Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 7 августа

Выбор читателей за 7 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 7 августа.

Жёсткое ДТП в Благовещенске: пострадали три человека

В Благовещенске накануне вечером жёстко столкнулись две иномарки. Авария случилась около 20:00 в районе пересечения улиц Шимановского и Амурской.

На Амурскую область надвигается очередной шторм

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра в отдельных районах области ночью пройдёт небольшой дождь. В утренние часы будет туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура +11°С…+16°С, местами по северу похолодает до +3°С.

В Амурской области назначен новый министр ЖКХ

В Приамурье назначен новый министр ЖКХ. Им стал Алексей Тарасов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

Авиакатастрофа над Завитинском: Ларису Савицкую приняли за мародёрку

История чудом выжившей в авиакатастрофе над Завитинском Ларисы Савицкой известна далеко за пределами Приамурья. Про далёкие события 1981 года сейчас снимают кино, а члены экспедиции «Рейс 811» ищут на месте катастрофы останки самолёта. Корреспондент Амур.инфо встретился с современником тех трагических событий, жителем Благовещенска Сергеем Марковым.

Просмотров всего: 6

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире

Сверхъестественное продолжит съемки завершающих серий
В России и мире

На Хэйлунцзянском телевидении уволили русских дикторов
Общество

Выбор читателей за 6 августа
Происшествия 4

Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь