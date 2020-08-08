Германию ожидает вулканическое извержение

Научные сотрудники отметили резкое повышение уровня земного покрова вблизи спящего вулкана в Германии. Ежегодно уровень земли около вулкана и расположенного в непосредственной близости к нему озера Айфель повышается приблизительно на 1 мм, ученые считают это нормальным явлением. Древнейший вулкан тысячелетия находился в спящем состоянии. Однако уровень земного покрова вокруг него стал резко увеличиваться. Согласно исследованиям, выдвигаются версии о просыпающихся древних подземных вулканах.

Исходя из этих наблюдений ученые предполагают, что в стране проявит активность супервулкан. Лава, находящаяся в недрах земли медленно, но верно устремилась к поверхности, и как скоро она достигнет верхнего слоя земли сказать пока не представляется возможным. Исходя из последних итогов извержения вулкана Айфель, на многие километры от него сформировалась так называемая «мертвая зона». Исследователям не остается ничего, кроме наблюдения геологических изменений в окрестностях вулканической горы.