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8августа
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сегодня, 06:19 0

Джон Уик снова в деле

Джон Уик снова в деле
Фото: muzmo.org

Киллер Джон Уик вернется не только в четвертой части саги, но и в пятой. Об этом сообщают "Известия".

Джон Уик - серия состоящая из трёх оригинальных фильмов, рассказывающая историю киллера в отставке. Киностудия Lionsgate и ее глава Джон Фелтхаймер анонсировали продолжение всемирно известного боевика, главную роль в котором исполняет всеми любимый Киану Ривз. Сообщается, что работа над четвертой и пятой частью кинофильма будет совмещена. Не удивительно, что компания решила снимать продолжение, ведь первые три части достигли невероятного успеха, заработав в мировом прокате сверх 580 миллионов долларов и получая самые положительные отзывы зрителей и критиков.

Франшиза приняла глобальный оборот, разработав серию игр, выходивших с 2017 по 2019 годы. Помимо этого, планируется выход сериала «Континенталь» и спин-оффа «Балерина» по мотивам фильма «Джон Уик». Съемки четвертой части изначально перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции. Ожидать выход продолжения нам придется долго, релиз картины «Джон Уик 4» планируется на май 2022 года. На данный момент Киану Ривз принимает участие в съемках фильма «Матрица 4», проходящих в Берлине.

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#кино #коронавирус #культура #США

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