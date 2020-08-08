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сегодня, 05:00 0

В США появится аналог Евровидения

В США появится аналог Евровидения
Фото: zimbio.com

В Соединённых Штатах Америки решили запустить аналог «Евровидения», шоу получило название «The American Song Contest». Об этом сообщает "Красная весна".

Проба пера «Американского конкурса песни», по сообщениям организаторов должна состоятся в 2021 году. Порядок проведения американского конкурса будет не особенно отличаться от европейского шоу «Евровидение». Лидеров «The American Song Contest» будут устанавливать голосованием судей и любительской публикой из разных штатов. В судейской коллегии будут принимать участие профессиональные исполнители разных жанров.

Принять участие в этом песенном конкурсе смогут как группы не более шести человек, так и сольные певцы, не зависимо от того, профессионалы они или любители. Шоу предполагает собрать представителей любых жанров, артисты со всей страны будут представлять свой штат. «Американский конкурс песни» не будет похож на все то, что ранее уже было на американском телевидении. Продюсером нового песенного конкурса станет Бен Силверман. Он полагает, что независимо от сложной обстановки в США, культура сможет сплотить жителей страны.

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#культура #США #шоу-бизнес

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