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8августа
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сегодня, 02:44 0

Россияне употребляют в пищу радиоактивные продукты

Россияне употребляют в пищу радиоактивные продукты
Фото: yandex.ru

Эксперты Роспотребнадзора уведомляют граждан Российской Федерации о поступлении в продажу продуктов с сильно повышенным радиационным фоном. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ягоды и грибы сильнее чем другие пищевые продукты восприимчивы к накоплению в себе радионуклидов. Растения произрастают в зоне с повышенным и опасным для жизни радиационным фоном, испорченным после крупнейшей аварии на Чернобыльской АЭС. Эти продукты чаще всего привозят туристы купившие их у местных жителей Белоруссии, проживающих близко к зоне поражения радиацией. Не менее опасной может считаться говядина, которая тоже может быть поражена радиацией на не экологичных территориях.

До убоя животного его обязательно нужно перегонять на экологически чистые пастбища и кормить не загрязненными кормами. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как не ошибиться при покупке или сборе ягод и грибов. Со слов представителей, не следует собирать грибы и ягоды вдоль трасс, в зоне поражения радиацией, в не экологичных местах, и местах, загрязненных иными опасными веществами. Не стоит брать продукт, если нет уверенности в чистоте его происхождения и пригодности к пище.

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#животные #жизнь #здоровье

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