Россияне употребляют в пищу радиоактивные продукты

Ягоды и грибы сильнее чем другие пищевые продукты восприимчивы к накоплению в себе радионуклидов. Растения произрастают в зоне с повышенным и опасным для жизни радиационным фоном, испорченным после крупнейшей аварии на Чернобыльской АЭС. Эти продукты чаще всего привозят туристы купившие их у местных жителей Белоруссии, проживающих близко к зоне поражения радиацией. Не менее опасной может считаться говядина, которая тоже может быть поражена радиацией на не экологичных территориях.

До убоя животного его обязательно нужно перегонять на экологически чистые пастбища и кормить не загрязненными кормами. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как не ошибиться при покупке или сборе ягод и грибов. Со слов представителей, не следует собирать грибы и ягоды вдоль трасс, в зоне поражения радиацией, в не экологичных местах, и местах, загрязненных иными опасными веществами. Не стоит брать продукт, если нет уверенности в чистоте его происхождения и пригодности к пище.