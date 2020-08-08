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8августа
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сегодня, 00:47 0

Украинская топ-модель была избита на отдыхе

Украинская топ-модель была избита на отдыхе
Фото: runews24.ru

В интернете набирает известность видео с украинской моделью, отдыхавшей в Турции. Об этом сообщает "RuNews24".

Дарья Кирилюк, известная украинская топ- модель, обратилась в социальных сетях с обвинением в избиении. Не исключено, что девушка подверглась избиению от рук своего бойфренда, турка по происхождению, но являющегося гражданином США. Потенциального виновника зовут Баран Гюнеша. По множественным сообщениям СМИ, друг Дарьи Кирилюк испытал ревность при виде общения модели и арабского нефтяного магната.

Некоторые информационные источники не отрицают ссоры, произошедшей между Дарьей и посетителями клуба Момо, которая по мере словесной перепалки переросла в драку. Разборки пытались остановить охранники заведения, в потасовке ударив девушку и в итоге выведя ее из клуба. Скандал между украинкой и ее парнем продолжился на улице, свидетели заявляют о том, что практически все побои ей нанес Баран Гюнеш. Хозяин пляжного клуба отрицает факт избиения девушки сотрудниками. Объясняя возникшую драку оскорбительным поведением Дарьи и ее компании по отношению к остальным посетителям.

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#интернет #происшествия #Украина

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