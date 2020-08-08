Гороскоп на 8 августа: Козероги справятся с любыми делами, а у Скорпионов произойдут значительные события в личной жизни

Восход Солнца: 05:08

Заход Солнца: 20:02

Солнце во Льве.

Овен. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Все это только внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение. Рассчитывайте только на себя. Не пытайтесь надеяться на партнеров и не ждите ни от кого помощи. Если же вы получите поддержку, то расценивайте ее как подарок судьбы. Ни в коем случае не делайте окончательных выводов в сердечных делах. Неблагоприятный день — день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности.

Телец. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. Критический день. Успех возможен только у людей, занимающихся бизнесом. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности принесет усталость и неудовлетворенность. Вероятны нервные срывы и головные боли.

Близнецы. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу — это пойдет на пользу и вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. День полон планов и надежд, большинству из которых суждено осуществиться. Неожиданный поступок может стать причиной осложнения отношений с друзьями. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения драгоценностей или изделий из камня.

Рак. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами. Обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких. Именно в этот день пища полностью усваивается и преобразуется в тканях. Отдайте предпочтение молочным блюдам, воздержитесь от жирной пищи. Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.

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Лев. Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины-Львы сумеют блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Мужчины-Львы получат известие, которое позволит найти новый источник заработка. Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным. Этот день лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки у водоемов или посещение бассейна. Вы почувствуете облегчение, когда попадете в свою стихию.

Дева. Звезды предупреждают, что в пятницу вам едва хватит сил на подвиги, мысли будут заняты личными вопросами. Благоприятный день для активного отдыха, развлечений, зачатия. Вероятно возвращение старых долгов. Подъем энергетического потенциала может способствовать положительным переменам в жизни. Любые коллективные мероприятия окажутся весьма успешными. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Весы. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на продвижении по служебной лестнице или затормозить прогресс в сфере профессиональной деятельности. Может случиться так, что ваша доброжелательность и искреннее расположение к людям превратят вас в мишень для злых насмешек. Постарайтесь не концентрировать внимание на досадных недоразумениях — внутреннее благородство и умение учиться на своих ошибках помогут отвоевать утраченные позиции. Будьте осторожны, работая с острыми предметами. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Если вы нуждаетесь в помощи и поддержке, то обратитесь к близким родственникам и старым друзьям.

Скорпион. Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия. Уделите больше внимания своим родственникам — они нуждаются в заботе и поддержке. Поговорите по душам и обсудите планы на будущее.

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Стрелец. Сегодня полезно общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или активный отдых среди единомышленников. Женщины-Стрельцы смогут блеснуть в обществе, продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Мужчинам-Стрельцам звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками. День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры.

Козерог. День преобразования космической энергии, активизации творческих возможностей. Сегодня у многих Козерогов появится возможность показать окружающим свою уникальную способность улавливать все происходящее, предсказывать будущее. Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Вероятны вещие сны. Вы сможете прекрасно проявить себя в музыке, искусстве, моде и даже кулинарии.

Водолей. Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность, внимание к его проблемам. Романтический ужин при свечах будет кстати. Без особых усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. Не забывайте тех, кто безвозмездно помогал вам раньше; пришла пора отдавать долги.

Рыбы. Излишнее самомнение, импульсивность, стремление к риску могут стать причиной опрометчивого поступка или принятия ошибочного решения. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу. Неожиданное известие может помешать осуществлению замыслов. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. День складывается благоприятно, поэтому вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Энергетический, творческий и сексуальный потенциал Рыб возрастает. Особенно это касается женщин. У них могут появиться новые романтические увлечения. Мужчинам звезды советуют уделить внимание ранее начатым проектам. Необходимо более серьезно относиться к своим рабочим обязанностям. Это позволит несколько улучшить финансовое положение. Возможно, вы получите значительную сумму, которую лучше вложить в выгодные проекты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев