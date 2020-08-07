Ученые нашли причину, по которой планеты солнечной системы непригодны для жизни

Ученый из университета Калифорнии предположил, что в системе подобной Солнечной предполагаемо может быть до семи обитаемых планет. При одном важном условии если в системе не находятся газовые гиганты. Астробиолог Стивен Кейн долгое время изучал систему, находящуюся к нам в непосредственной близости, и выявил в ней три планеты земного типа. Ученые под началом Кейна начали исследовать этот вопрос подробнее, прибегнув к помощи современных технологий и анализируя поведение планет в различных комбинациях (меняя количество, массу, размеры, орбиты космических тел).

Научный подход позволил рассчитывать силы гравитации между телами и их взаимное поведение на протяжении миллионов лет. В конечном итоге научные сотрудники пришли к выводу, что звезды подобные солнцу могут обладать примерно семью планетами с водой в жидком состоянии. В нашей же солнечной системе, обитаемая планета только одна. Это обуславливается наличием газового гиганта-Юпитера. В идеальной модели звездной системы орбиты обитаемых планет должны быть круглыми, а из-за громадного Юпитера и его чудовищно сильной гравитации орбиты планет смещаются.