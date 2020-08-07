Ученые нашли причину, по которой планеты солнечной системы непригодны для жизни
По заявлению астрономов, именно Юпитер "лишил жизни" остальные планеты солнечной системы. Газовый гигант негативно повлиял на жизнедеятельность своих соседей. Об этом сообщает "Российская газета".
Ученый из университета Калифорнии предположил, что в системе подобной Солнечной предполагаемо может быть до семи обитаемых планет. При одном важном условии если в системе не находятся газовые гиганты. Астробиолог Стивен Кейн долгое время изучал систему, находящуюся к нам в непосредственной близости, и выявил в ней три планеты земного типа. Ученые под началом Кейна начали исследовать этот вопрос подробнее, прибегнув к помощи современных технологий и анализируя поведение планет в различных комбинациях (меняя количество, массу, размеры, орбиты космических тел).
Научный подход позволил рассчитывать силы гравитации между телами и их взаимное поведение на протяжении миллионов лет. В конечном итоге научные сотрудники пришли к выводу, что звезды подобные солнцу могут обладать примерно семью планетами с водой в жидком состоянии. В нашей же солнечной системе, обитаемая планета только одна. Это обуславливается наличием газового гиганта-Юпитера. В идеальной модели звездной системы орбиты обитаемых планет должны быть круглыми, а из-за громадного Юпитера и его чудовищно сильной гравитации орбиты планет смещаются.
Просмотров всего: 10