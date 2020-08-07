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7августа
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сегодня, 21:51 0

Сверхъестественное продолжит съемки завершающих серий

Сверхъестественное продолжит съемки завершающих серий
Фото: moddb.com

Съемки 15 сезона Сверхъестественного возобновятся 18 августа и продлятся вплоть до 11 сентября. Об этом сообщает "New Inform".

Все актеры телесериала вернутся к съемкам своевременно, согласно заново налаженному графику, заявил CreativeBC. Сверхъестественное – фэнтези телесериал с элементами ужаса и мистики, начал свой путь к сердцам зрителей 13 сентября 2005 года. Приключения двух братьев, путешествующих по Америке на своей черной Chevrolet Impala 1967 и уничтожающих нечисть и монстров, до сих пор не отпускают наше внимание, с каждым годом привлекая все больше и больше зрителей. Созданный Эриком Крипке, сериал, поменял много исполнительный продюсеров и режиссёров, каждый из которых привносил в сериал свою изюминку. В главных ролях снимается Дженсн Эклз и Джаред Падалеки.

15 сезон станет последним в захватывающей истории братьев. Съемки сезона были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Из планируемых 20 завершающих эпизодов на данный момент выпущено только 13. Остальные семь серий, по обещаниям представителей канала The CW, зрители должны увидеть осенью 2020 года.

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#интернет #коронавирус #культура

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