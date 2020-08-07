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7августа
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сегодня, 19:41 0

Наш Подкаст: Ольга Смирнова

Наш Подкаст: Ольга Смирнова

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Второй гость - Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии.

00:01:00 - Мат и отношение к нему

00:06:00 - Онлайн жизнь филармонии

00:20:00 - Ребрендинг филармонии

00:30:00 - О жизни вне рабочее время

00:41:00 - Контент филармонии и как он формируется

00:46:30 - Студенческая жизнь, цирк «Ап!» и гастроли

00:57:30 - Хейтеры и разговоры за спиной

01:00:30 - Фестиваль «Амурская осень»

01:08:00 - Что в ближайшее время для нас готовит филармония

Аккаунт подкаста в Инстаграм: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 44

#культура

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