Наш Подкаст: Ольга Смирнова
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Второй гость - Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии.
00:01:00 - Мат и отношение к нему
00:06:00 - Онлайн жизнь филармонии
00:20:00 - Ребрендинг филармонии
00:30:00 - О жизни вне рабочее время
00:41:00 - Контент филармонии и как он формируется
00:46:30 - Студенческая жизнь, цирк «Ап!» и гастроли
00:57:30 - Хейтеры и разговоры за спиной
01:00:30 - Фестиваль «Амурская осень»
01:08:00 - Что в ближайшее время для нас готовит филармония
Аккаунт подкаста в Инстаграм: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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