Наш Подкаст: Ольга Смирнова

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #2. Ольга Смирнова. на Яндекс.Музыке Второй гость - Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии. 00:01:00 - Мат и отношение к нему

00:06:00 - Онлайн жизнь филармонии

00:20:00 - Ребрендинг филармонии

00:30:00 - О жизни вне рабочее время

00:41:00 - Контент филармонии и как он формируется

00:46:30 - Студенческая жизнь, цирк «Ап!» и гастроли

00:57:30 - Хейтеры и разговоры за спиной

01:00:30 - Фестиваль «Амурская осень»

01:08:00 - Что в ближайшее время для нас готовит филармония Аккаунт подкаста в Инстаграм: @ nashpodcast Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast Аккаунт на Яндекс.Музыка Аккаунт на Apple Podcasts Алексей: @alexey_riman Виктор: @polevikovitya

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#культура

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