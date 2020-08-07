В Москве состоится Международный антифашистский форум-2020

Фото: arms-expo.ru

Международный антифашистский форум-2020 пройдёт с 7 по 10 сентября в Москве. На нём выступят сами ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и многие другие. Будет проведена международная видеоконференция из бывших концлагерей «Заксенхаузен» и «Саласпилс».

Сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. Эти события вызывают негодование бывших узников фашистских концлагерей. Они — люди с искалеченным детством: их пытали, на них ставили опыты, морили голодом и холодом. Девяносто процентов малолетних узников погибли.

Девиз форума: «Мы – последние свидетели преступлений фашизма. Преградим дорогу фашизму во имя мира и будущего детей!». На форуме проведут международную видеоконференцию с прямым включением из бывшего концлагеря «Заксенхаузен» в Германии и бывшего детского концлагеря смерти «Саласпилс» в Латвии. А также запланировано проведение интерактивной фотовыставки.



Участники форума — бывшие узники фашизма – возложат цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Также они посетят экспозицию в Музее Победы, посвящённую её 75-летию, а потом прокатятся на пароходе по Москве-реке. Для них запланирована экскурсия в Главном храме Вооружённых сил РФ и интерактивном мемориальном комплексе «Дорога памяти» в парке «Патриот».

— Нам, детям войны, казалось, что эта огромная трагедия больше не повторится никогда. Но сегодня мы видим, что фашизм и неофашизм снова пустили корни в отдельных странах. Человечество вновь может быть втянуто в глобальное самоуничтожение уже с другими последствиями, чем во Второй мировой войне. Извлекать уроки истории надо всегда, потому что завтра — может быть уже поздно. История войны исказилась — она приобрела оборонительный̆ характер. Наши же действия должны быть наступательными. Мы обращаемся к лидерам всех государств и международных организаций с призывом – пресекайте любые проявления фашизма и терроризма! — считает председатель оргкомитета Форума, глава Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор Николай Махутов.



На Форуме прочитают доклады о современных проявлениях фашизма, а также о методах эффективного противодействия им. Расскажут о фальсификации истории Второй мировой войны и о патриотическом воспитании поколений и о многом другом. Выступать будут руководство оргкомитета, ветеранских организаций, ветераны ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, Герои СССР и РФ, а также политологи и историки.



В мероприятии планируют принять участие руководители национальных союзов и организаций бывших малолетних узников фашизма. В стороне не останутся общественные объединения стран Прибалтики, некоторых стран ЕС и СНГ, а также Молдовы, Украины, Израиля и США. Кроме того, на форум пригласили руководителей профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. А также комиссий Общественной палаты РФ и представителей некоторых министерств РФ.



Начиная с этого года, Международный антифашистский форум будет проводиться ежегодно во второе воскресенье сентября. Организаторы мероприятия — Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, Общероссийское движение «Сильная Россия», общероссийская организация «Офицеры России».