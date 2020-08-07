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сегодня, 18:44 0

Амурчане пробегут «Победный кросс»

Амурчане пробегут «Победный кросс»

Жителей Приамурья приглашают присоединиться к онлайн-марафону «75 километров до Победы». Марафон стартовал 5 августа по инициативе Бурейского любительского клуба лыжников имени А. С. Новокрещёнова, сообщает пресс-служба областного правительства.

В первый же день участники преодолели более 120 километров. В среднем марафонцы пробегали от 5 до 10 километров, самые выносливые — увеличили расстояние до 20. Всего в марафоне принимают участие 40 бегунов от 12 до 65 лет и с каждым днём количество участников растёт.

Принять участие в онлайн-марафоне приглашают всех желающих, главное требование — до 2 сентября пробежать 75 километров. Результат нужно зафиксировать с помощью бегового трекера.

За выполнение всех условий участники получат медаль финишёра, диплом участника и памятные призы.

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#история #память #спорт

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