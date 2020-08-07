Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:17 3

Семь лет назад благовещенцы в панике скупали воду, консервы и газовые плиты

Семь лет назад благовещенцы в панике скупали воду, консервы и газовые плиты

Хотя наводнение 2013 года было событием нескольких месяцев, именно в этот день жители Благовещенска поддались панике. Что спрогнозировало слухи, сейчас сказать сложно – вода начала подниматься еще в начале лета, а в этот день синоптики не давали каких-то угрожающих прогнозов.

Среди возможных причин – прилет в Благовещенск главы МЧС России и объявление в городе режима ЧС федерального уровня.

Между тем, по городу молниеносно разлетелись слухи «из достоверных источников» о том, что плотина на Зейской ГЭС дала трещину, совсем скоро города накроет восьмиметровая волна цунами, и даже есть секретный приказ, по которому москвичи должны затопить город. Ажиотаж возник на заправках и в магазинах, люди закупали консервы, воду и газовые плиты.

Не выдерживала напора звонков и мобильные операторы, им пришлось работать в чрезвычайном режиме.

— В таком напряжении прошёл только один день, постепенно паника угасла, несмотря на то, что уровень воды в реках поднимался следующие 10 дней, потом 3 дня оставался без изменений и только потом синоптики начали фиксировать очень медленный спад, - воспоминают специалисты амурского Гидрометцентра.

Также синоптики отмечают, что год наводнения стал самым влажным за всю историю области. Годовая сумма осадков составила 825 мм (прежний максимум отмечен в 1972 г. – 819 мм). 80% из этой суммы — 659 мм (на 20 % больше годовой нормы) - в 2013-м выпало за четыре месяца – с мая по август.

Просмотров всего: 343

#история

распечатать


Общество

В Москве состоится Международный антифашистский форум-2020
Спорт

Амурчане пробегут «Победный кросс»
Эксклюзив 3

Авиакатастрофа над Завитинском: Ларису Савицкую приняли за мародёрку
В России и мире

В Японии проходит траур по событиям Хиросимы и Нагасаки
Комментарии
Показать все (3)
  • Больной на голову

    Больной на голову
    1 час назад

    День "паникёра" нужно отметить покупкой килограма гречки банки тушняка и паы свечек.

  • Больной на голову

    Больной на голову
    1 час назад

    "День паникёра" нужно отметить покупкой килограма гречки банки тушняка и паы свечек.

  • Farinelli

    Farinelli
    1 час назад

    Нормальные не скупали, а наблюдали за такими со смехом

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь