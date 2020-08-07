Семь лет назад благовещенцы в панике скупали воду, консервы и газовые плиты

Хотя наводнение 2013 года было событием нескольких месяцев, именно в этот день жители Благовещенска поддались панике. Что спрогнозировало слухи, сейчас сказать сложно – вода начала подниматься еще в начале лета, а в этот день синоптики не давали каких-то угрожающих прогнозов.

Среди возможных причин – прилет в Благовещенск главы МЧС России и объявление в городе режима ЧС федерального уровня.

Между тем, по городу молниеносно разлетелись слухи «из достоверных источников» о том, что плотина на Зейской ГЭС дала трещину, совсем скоро города накроет восьмиметровая волна цунами, и даже есть секретный приказ, по которому москвичи должны затопить город. Ажиотаж возник на заправках и в магазинах, люди закупали консервы, воду и газовые плиты.

Не выдерживала напора звонков и мобильные операторы, им пришлось работать в чрезвычайном режиме.

— В таком напряжении прошёл только один день, постепенно паника угасла, несмотря на то, что уровень воды в реках поднимался следующие 10 дней, потом 3 дня оставался без изменений и только потом синоптики начали фиксировать очень медленный спад, - воспоминают специалисты амурского Гидрометцентра.

Также синоптики отмечают, что год наводнения стал самым влажным за всю историю области. Годовая сумма осадков составила 825 мм (прежний максимум отмечен в 1972 г. – 819 мм). 80% из этой суммы — 659 мм (на 20 % больше годовой нормы) - в 2013-м выпало за четыре месяца – с мая по август.