Бывшее имущество Минобороны выставлено в Белогорске на торги

В Белогорске выставлено на торги бывшее имущество Минобороны. Комитет имущественных отношений объявил открытый по составу участников аукцион в электронной форме на здание казармы № 162, которое находится на улице Благовещенская.

– Здание общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров расположено на земельном участке площадью более двух тысяч квадратных метров, – говорит и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Совокупная начальная цена продажи имущества равна 3,6 миллиона рублей. Ознакомиться со сведениями об имуществе и иной информацией, в том числе с проектом договора купли-продажи, можно в рабочие дни с 08:30 до 16:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (время местное) по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2 (здание администрации), 1 этаж, кабинет № 111, тел. 2-31-83.



Аукцион в электронной форме состоится 4 сентября в 08:00 по московскому времени на электронной площадке «РТС - тендер» – имущественные торги, на сайте: http://www.rts-tender.ru/ в сети Интернет (торговая секция «Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»).



Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС - тендер» http:/www.rts-tender.ru/.