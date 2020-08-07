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7августа
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сегодня, 17:11 0

Больницы Приамурья обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме

Больницы Приамурья обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По словам специалистов, все медучреждения региона обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100 %.

На сегодня в области функционируют девять инфекционных госпиталей на 830 мест, передаёт пресс-служба правительства. Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева, в настоящее время 230 человек получают лечение в амбулаторных условиях. В их числе и пациенты без явных признаков ОРВИ или температуры, так называемые бессимптомные носители. Свободный коечный фонд составляет 35 %.

– Средствами индивидуальной защиты и лекарствами все медицинские организации обеспечены в достаточном количестве, – заверила Светлана Леонтьева.

Среди пациентов с коронавирусной инфекцией на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся четыре человека.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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