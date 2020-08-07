В Приамурье завершились масштабные военные учения

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Крупные воинские учения состоялись в Амурской области. В течение десяти дней войсковые группировки противостояли друг другу на полигонах региона.

В учениях приняли участие более четырёх тысяч военнослужащих, задействовали около 800 единиц техники. В том числе современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки «МСТА-С» и «Акация», модернизированные реактивные системы залпового огня «Град».

Военные отработали действия танковых подразделений, применение беспилотных летательных аппаратов и действия по борьбе с ними. Особое внимание уделили новым средствам разведки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа .