Билл Гейтс предрекает катастрофу невиданных масштабов

Руководитель широко известной компании Microsoft высказал теорию о глобальной катастрофе, которая по своим масштабам превзойдет пандемию коронавируса. Гейтс в своем микроблоге высказал теорию о том, что слишком большое количество парниковых выбросов в атмосферу приведет к глобальному изменению климата. В свою очередь, по предварительным подсчетам Билла Гейтса, в течение сорока лет смертность из-за изменения климатических условий на земле будет превышать потери человечества от коронавируса. В 2100 году эти цифры возрастут минимум в пять раз. Предприниматель пытается воодушевить людей на сокращение выбросов в атмосферу планеты.

Миллиардер призывает инновационные и научные сообщества помочь с контролем парниковых выбросов в атмосферу, дабы избежать всемирной экологической катастрофы, способной погубить миллионы жизней. Он призывает большинство ведущих стран срочно заняться этой проблемой. Как выразился Билл Гейтс, у населения планеты абсолютно нет времени на то, чтобы отложить проблемы экологической катастрофы и нужно действовать здесь и сейчас. Понадобится много лет чтобы иметь возможность реализовать и ввести использование чистой энергии.