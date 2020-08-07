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7августа
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сегодня, 16:44 0

За один рабочий день амурские спасатели помогли стрижу, телятам, змеям и котам

Cпасатели областного поисково-спасательного отряда показали, как проходит их рабочий день. За рабочее время амурские пожарные вытащили из ямы телят в Новотроицком, искали змей в Игнатьеве, доставали котов с деревьев и птиц с крыш домов, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Один из звонков с просьбой о помощи поступил после обеда — под крышей пятиэтажки по улице Ленина на одном крыле повис стриж. Вниз головой на солнцепёке он пробыл два дня. Птица находилась в таком положении до тех пор, пока благовещенцы не вызвали помощь.

Старший группы решил, что спасать птичку нужно через крышу. При этом пришлось использовать альпинистское снаряжение. Попасть на чердак не удалось — спасателей выручила автолестница.

Добравшись до стрижа, мужчина увидел, что вокруг шеи птицы намотана проволока. Спасатель аккуратно освободил пернатого.

Стриж оказался в тяжёлом состоянии после двухдневного обезвоживания и неподвижности. Птицу отнесли в прохладное место и угостили водой. Через полчаса пернатый открыл глаза и расправил крылья.

Позже стрижа доставили зоозащитнице Светлане, которая занимается спасением птиц. По словам благовещенки, новичок чувствует себя неплохо и даже хорошо кушает. Совсем скоро его выпустят на волю.

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#животные #транспорт

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