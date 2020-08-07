На Амурскую область надвигается очередной шторм

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По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра в отдельных районах области ночью пройдёт небольшой дождь. В утренние часы будет туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура +11°С…+16°С, местами по северу похолодает до +3°С.

Днём прогнозируется увеличение облачности. В Тындинском и Сковородинском районах пройдут сильные дожди. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, при грозе – с порывами до 15 метров в секунду. Дневные температуры будут в пределах +20°С…+25°С, на севере в дожде +15°С…+20°С.

В Белогорске, Свободном, Шимановске и Архаре завтра преимущественно без осадков. Температура днём +19°С…+22°С, ветер юго-восточный, с порывами до 11 метров в секунду. В Завитинске и Райчихинске переменная облачность, днём столбик термометра покажет около +20°С, ветер юго-восточный, с порывами до 12 метров в секунду. В Зее и Тынде днём +18°С, прогнозируется дождь. Ветер юго-восточный подует со скоростью 2-8 метров в секунду. В Сковородине будет прохладно, пройдёт сильный ливень. Днём воздух прогреется до +12°С…+14°С, ветер восточный, с порывами до 13 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске завтра без существенных осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Температура ночью будет около +15°С, днём потеплеет до +24°С.

Кроме этого, синоптики сообщают об очередном штормовом предупреждении. Непогода накроет Приамурье 9 и 10 августа. Местами пройдут очень сильные дожди, ливни и грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.