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сегодня, 16:32 0

Ветеринарный пост возле Новобурейского будет работать круглосуточно из-за африканской чумы

Ветеринарный пост возле Новобурейского будет работать круглосуточно из-за африканской чумы
Фото: www.instagram.com/amurvetupr/

Специалисты Россельхознадзора, амурского управления ветеринарии и сотрудники ДПС будут дежурить на ветеринарном посту возле Новобурейского круглосуточно. Проверять будут все машины, проходящие в обоих направлениях, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Главная цель работы – это обнаружение свинины и продуктов из свинины без ветеринарных сопроводительных документов. Если такой груз найдут, его уничтожат. Если груз покажется специалистам сомнительным, автомобиль и территорию рядом с ним продезинфицируют.

— В соседних регионах выявлены вспышки африканской чумы свиней, заболевание, к сожалению, активно распространяется. Заболевание фиксируется в Приморье, где с начала года зафиксировано уже более 30 очагов, а также в Хабаровском крае, Забайкалье и ЕАО. У нас в регионе ситуация пока благополучная. И основная задача ветеринарного поста — не допустить опасное заболевание на территорию области, — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Особенно пристально ветеринары отслеживают обстановку в сёлах, где африканская чума бушевала в прошлом году. Специалисты уже находили нарушителей, которые заводили свиней раньше срока (по закону заниматься свиноводством нельзя в течение года после вспышки африканской чумы). Регулярно специалисты берут пробы крови у домашних свиней. Исследования проводят и в случае падежа или убоя животных, а также при случайном обнаружении трупов диких свиней и кабанов.

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#животные #сельское хозяйство

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