В Приамурье снизился показатель заболеваемости коронавирусом

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Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшую неделю стал самым низким за последние два месяца. Однако, считает руководитель области, расслабляться нельзя.

Главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала о текущей обстановке в регионе на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, удалось добиться устойчивого тренда снижения заболеваемости.

— Показатель заболеваемости за прошедшую неделю самый низкий за последние два месяца. По оперативным данным, на прошедшей неделе зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции (31 неделя – 218, 30 неделя – 235). Общий коэффициент распространения составляет 0,9. К сожалению, пока не удаётся его снизить до 0,8 – необходимый критерий для перевода деятельности всего субъекта на последующий этап снятия ограничений. Нам всем надо активно работать, чтобы удержать эту ситуацию, — отметила Ольга Курганова.

Амурская область находится в тройке территорий с наименьшим показателем заболеваемости COVID-19 среди субъектов ДФО. В то же время ситуация всё ещё остаётся напряжённой, сообщает портал правительства Амурской области.



— По результатам эпидрасследований мы видим, что люди инфицируются в общественном транспорте, где сегодня крайне неудовлетворительно соблюдаются меры профилактики COVID-19. Пассажиры, водители и кондукторы зачастую без средств индивидуальной защиты органов дыхания или со спущенной маской, не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции пассажирами. Это относится и к городскому, и к междугороднему транспорту (Благовещенск – Тамбовка, Благовещенск – Поярково, Благовещенск – Свободный), — сообщила главный санитарный врач региона.



В Приамурье были выявлены случаи заноса инфекции в дошкольные образовательные учреждения Благовещенска, Прогресса и Серышева. Оказались инфицированы 8 человек – 6 детей и 2 сотрудника. Более 100 контактных лиц отстранены от образовательного процесса. Отмечается, что заносят инфекции зачастую дети. У них заболевание может протекать бессимптомно, с дальнейшим распространением среди персонала и в домашних очагах.



Отмечены случаи инфицирования при посещении салонов красоты, косметологических салонов. Дополнительные риски создают завозные случаи COVID-19 среди лиц, которые прибыли с курортов, расположенных на территории РФ.



— Стали регистрировать случаи новой коронавирусной инфекции у людей, вернувшихся с курортов Краснодара и Сочи, — сообщила Ольга Курганова.



На этой неделе в общественном транспорте, предприятиях торговли и общественного питания проведено 38 рейдов по соблюдению ограничений, установленных распоряжением губернатором Амурской области.



— Хочу отметить, что результаты нас порадовали. Бизнес достаточно серьёзно относится к выполнению санитарных требований, — прокомментировала главный санитарный врач региона.



Губернатор Амурской области призвал амурчан не расслабляться.



— Уважаемые главы, обратите внимание на зоны риска: общественный транспорт, общественное питание, детские сады. Есть отработанный алгоритм — масочный режим, дезинфекция — эту работу надо продолжать. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю самый низкий за последние два месяца. Однако расслабляться нельзя – не ослаблять самодисциплину и самоконтроль, — подчеркнул губернатор Василий Орлов.