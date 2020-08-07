В Норском заповеднике устанавливают домики для краснокнижной птицы
Сотрудники БГПУ и специалисты Норского заповедника устанавливают искусственные гнездовья для рыбного филина. Этот вид занесен в Красную книгу. Из-за браконьеров, вырубленных лесов и лесных пожаров на Дальнем Востоке осталось не более 700 пар.
В Амурской области такой проект реализуют впервые, поэтому при создании домиков ученые пользовались опытом коллег из Приморья и Японии.
Основа гнезда – пластиковая бочка, в которой делается «предбанник», перекладины для присаживания и крыша. Изнутри гнездо выстилает древесиной - птица царапает ее когтями, таким образом проверяет «дупло» на прочность и создает себе подстилку. На месте на дно гнезда укладывают древесную труху, – рассказывается в официальном аккаунте «Селемджинского вестника».
Искусственные гнездовья появятся в северной части Норского заповедника, в месте слияния рек Нора и Меун.
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