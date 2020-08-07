На Хэйлунцзянском телевидении уволили русских дикторов

Фото: t.me/daokedao

На русскоязычном телевидении китайской провинции Хэйлунцзян уволили российских ведущих. По информации телеграм-канала «Китайская угроза», журналисты не согласились работать за 3 тысячи юаней (30 тысяч рублей).

Вместо каких-либо предложений их попросили покинуть рабочие места. На замену россиянам пришли китайские коллеги. Правда, не все обрадовались таким кадровым перестановкам, зрители отмечают плохое произношение ведущих и значительное снижение качества передач. Там же отмечается, что на другом центральном канале — «CGTN русский» — дела идут значительно лучше. Зарплата российских дикторов начинается от 11 тысяч юаней.

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#Китай #СМИ

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Mr. Mustard