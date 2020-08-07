Мусор и дожди угрожают частному сектору в центре Свободного

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Педагог иностранного языка Γалина Таратунина живёт практически в центре Свободного. Как и её соседи, женщина вынуждена жить в воде. Дело в том, что после дождей подтапливается придомовая территория, а огород просто «плавает» в ливневых стоках.

Газета «Зейкие огни» передаёт, что молодая многодетная семья, проживающая неподалёку, вовсе отказалась от огорода, по причине того, что урожай либо смоет, либо всё сгниёт.

– Если бы я жила в Суражевке или посёлке Ударном, которые частенько попадают в зону подтопления, я бы даже и не обращалась за помощью. Но мы живём практически в центре города и последние несколько лет тонем. Лично я проживаю в этом доме уже 31 год и такого раньше не было. Мы с соседями считаем, что наших бед несколько. Во-первых, плохое содержание дороги по улице Шатковского. Здесь не оборудованы ливнёвки, чтобы вода по определённому направлению стекала вдоль дороги улицы Дзержинского. Из-за этого сильным потоком она устремляется к нам в огороды и дворы, – считает Галина Семёновна.

По словам жительницы Свободного, когда на улице стоит жара, они радуются, поскольку есть вероятность сохранить урожай и целостность фундамента. Ранее за огородами по улице Дзержинского располагалась мебельная фабрика, вдоль которой была вырыта сточная канава. Позже на месте фабрики функционировал ряд других предприятий, которые посчитали водоотведение не нужным атрибутом.

Помимо сточных и дождевых вод жителей волнует другая проблема – неухоженные участки, которые располагаются поблизости. Кроме того, что на территории дворов не скошена трава, которая в высоту достигает человеческого роста, там складируется строительный мусор.

– Я сама видела, как на эти участки привозили мусор, насчитала восемь КамАЗов. Даже номера записывала. И это не грунт, не какой-то материал для отсыпки участка, а обычный строительный мусор. Делали на здании магазина ремонт крыши и весь мусор скидывали снова на эти участки, – рассказала педагог.

Жители района опасаются, что осенью сухой мусор может самовоспламениться, а огонь перейдёт на соседские дома. По словам Галины Таратуниной, она обращалась в управление Госпожнадзора, где ей ответили, что у них не хватает сотрудников для решения таких вопросов. Также женщина неоднократно обращалась в административную комиссию, однако это не дало результатов.

– Обращалась письменно в полицию. Сотрудники приезжали, делали снимки этого безобразия, а потом мне пришёл письменный ответ, что отказано в возбуждении уголовного дела. Да мы и не требуем крови, не просим сурового наказания, но помочь нам достучаться до собственника этих участков кто-то же должен? Если это муниципальная земля, пусть городские власти приводят её в порядок, – пояснила свою позицию жительница Свободного.