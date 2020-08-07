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сегодня, 15:23 0

В Приамурье 22 человека заразились коронавирусом

В Приамурье 22 человека заразились коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 22 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 909 заражений COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске зарегистрированы 13 новых пациентов, по два в Свободном и Благовещенском районе, по одному – в Белогорске, Тынде, Тамбовском, Свободненском и Константиновском районах.

1 798 человек выписались из стационара с выздоровлением. 1 163 человека контактировали с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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