Амурского водителя заставили оплатить лечение пострадавшего

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С жителя Амурской области взыскали почти сто тысяч рублей на лечение пострадавшего из-за него мужчины. Иск подал благовещенский транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в декабре 2018 года. Житель Амурской области, выезжая со склада-ангара, наехал на металлические ворота. Конструкция упала на мужчину, в результате он получил серьёзные телесные повреждения.



По факту события возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили по нереабилитирующим основаниям.



Как выяснил прокурор, пострадавший проходил лечение в медучреждении. Всего он, будучи застрахованным, потратил на восстановление здоровья почти сто тысяч рублей. Медицинскую помощь оплачивала страховая компания.



В соответствии с федеральным законом средства территориальных фондов, которые тратятся на лечение пострадавших от насильственных преступлений, являются собственностью государства. На этом основании благовещенский транспортный прокурор подал иск, чтобы взыскать затраченную потерпевшим сумму.



Исковое заявление было в полном объёме удовлетворено белогорским городским судом.