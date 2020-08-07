Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 0

Амурского водителя заставили оплатить лечение пострадавшего

Амурского водителя заставили оплатить лечение пострадавшего
Фото: pixabay.com

С жителя Амурской области взыскали почти сто тысяч рублей на лечение пострадавшего из-за него мужчины. Иск подал благовещенский транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в декабре 2018 года. Житель Амурской области, выезжая со склада-ангара, наехал на металлические ворота. Конструкция упала на мужчину, в результате он получил серьёзные телесные повреждения.

По факту события возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Как выяснил прокурор, пострадавший проходил лечение в медучреждении. Всего он, будучи застрахованным, потратил на восстановление здоровья почти сто тысяч рублей. Медицинскую помощь оплачивала страховая компания.

В соответствии с федеральным законом средства территориальных фондов, которые тратятся на лечение пострадавших от насильственных преступлений, являются собственностью государства. На этом основании благовещенский транспортный прокурор подал иск, чтобы взыскать затраченную потерпевшим сумму.

Исковое заявление было в полном объёме удовлетворено белогорским городским судом.

Просмотров всего: 317

#ДТП #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Екатеринославке военный торговал дизтопливом «на сторону»
Происшествия

В посёлке аэропорта горела квартира в многоэтажке
Происшествия 6

Шестнадцатилетняя амурчанка украла деньги с карты знакомого

Происшествия 3

Жёсткое ДТП в Благовещенске: пострадали три человека
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь