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сегодня, 14:58 0

В конце лета в Свободном начнут строительство нового путепровода

В конце лета в Свободном начнут строительство нового путепровода

Реконструкция путепровода в Свободном, расположенного на Михайло-Чесноковской улице, начнётся в 20-х числах августа. До этого момента искали источник финансирования и создавали проектно-сметную документацию.

Как сообщил в своём инстаграм-аккаунте мэр Свободного Владимир Константинов, уже подведены итоги аукциона. Подрядчиком стала компания УСК «Мост». Контракт планируют заключить 16 августа. После этого начнутся подготовительные работы.

Длина моста составит 173 метра. Путепровод «раскинется» на 164,7 метра в длину и 12,9 – в ширину. На нём будут две полосы для движения. Ширина проезжей части составит 6 метров. Пролётные строения станут стальными, а дорожное полотно уложат из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Напомним, путепровод в Свободном обрушился в октябре 2018 года. Сооружение рухнуло на проходящий под ним грузовой поезд.

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#строительство #транспорт

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