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7августа
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сегодня, 14:49 0

В автомобильные аптечки добавят маски и перчатки

В автомобильные аптечки добавят маски и перчатки
Фото: pixabay.com

Минздрав выступил с предложением изменить комплектацию автомобильной аптечки. При разработке нового состава добавили две медицинские трёхслойные маски, дополнительную пару перчаток и упаковку стерильных салфеток. Такие изменения призваны снизить риск заражения инфекционными заболеваниями, которые передаются через биологические жидкости, пишет «Лента.ру».

В ведомстве предложили отказаться от стерильного перевязочного пакета, бактерицидного лейкопластыря и маленьких бинтов. Такое решение обосновывают прежде всего удобством: маленькие бинты не имеют смысла при первой помощи пострадавшим в ДТП, потому что используются при незначительных травмах, но при том затрудняют поиски бинтов нужного размера в экстренной ситуации.

Также для более эффективного закрепления повязок рулонный сантиметровый лейкопластырь заменят на двухсантиметровый.

Новая аптечка будет включать две медицинские маски, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот», кровоостанавливающий жгут, бинты, стерильные марлевые салфетки, рулонный лейкопластырь, две пары перчаток и ножницы.

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#здоровье #медицина #российская власть #транспорт

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