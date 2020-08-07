В автомобильные аптечки добавят маски и перчатки

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В ведомстве предложили отказаться от стерильного перевязочного пакета, бактерицидного лейкопластыря и маленьких бинтов. Такое решение обосновывают прежде всего удобством: маленькие бинты не имеют смысла при первой помощи пострадавшим в ДТП, потому что используются при незначительных травмах, но при том затрудняют поиски бинтов нужного размера в экстренной ситуации.

Также для более эффективного закрепления повязок рулонный сантиметровый лейкопластырь заменят на двухсантиметровый.

Новая аптечка будет включать две медицинские маски, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот», кровоостанавливающий жгут, бинты, стерильные марлевые салфетки, рулонный лейкопластырь, две пары перчаток и ножницы.