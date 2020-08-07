Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:30 0

В Екатеринославке военный торговал дизтопливом «на сторону»

В Екатеринославке военный торговал дизтопливом «на сторону»
Фото: pixabay.com

В Амурской области осудили начальника службы горючего и смазочных материалов военной части 21720. Его обвиняли в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере и служебном подлоге.

Следствие установило, что в августе 2018 года капитан неоднократно воровал дизельное топливо, а затем продавал его другим. С целью скрыть недостачу он вносил в документы ложные сведения о расходовании ГСМ.

В результате его действий государству был причинён материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия военнослужащий полностью признал свою вину и добровольно возместил 150 тысяч рублей, сообщает главное военное следственное управление СКР.

Белогорский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, с него взыскали 1 миллион 71 тысячу 536 рублей.

Просмотров всего: 236

#военные #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В посёлке аэропорта горела квартира в многоэтажке
Происшествия 4

Шестнадцатилетняя амурчанка украла деньги с карты знакомого

Происшествия 3

Жёсткое ДТП в Благовещенске: пострадали три человека
Эксклюзив

Авиакатастрофа над Завитинском: Ларису Савицкую приняли за мародёрку
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь