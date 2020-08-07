В Екатеринославке военный торговал дизтопливом «на сторону»

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В Амурской области осудили начальника службы горючего и смазочных материалов военной части 21720. Его обвиняли в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере и служебном подлоге.

Следствие установило, что в августе 2018 года капитан неоднократно воровал дизельное топливо, а затем продавал его другим. С целью скрыть недостачу он вносил в документы ложные сведения о расходовании ГСМ.

В результате его действий государству был причинён материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия военнослужащий полностью признал свою вину и добровольно возместил 150 тысяч рублей, сообщает главное военное следственное управление СКР.

Белогорский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, с него взыскали 1 миллион 71 тысячу 536 рублей.