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сегодня, 13:59 0

Работники детской областной больницы «замаскируются»

Работники детской областной больницы «замаскируются»

Активисты амурского отделения Общероссийского народного фронта в рамках акции #МыВместе привезли в АОДКБ средства индивидуальной защиты. Медикам передали респираторы, защитные очки и многоразовые костюмы.

— У нас очень большая потребность в средствах индивидуальной защиты для медиков. Это связано с тем, что пандемия достаточно затянулась. Сейчас сотрудники обеспечены средствами защиты, но потребность не уменьшается. Тем более что у нас открылась плановая помощь, которая не работала почти три месяца. Поэтому сегодняшняя поставка очень необходимая мера, — рассказала заведующая аптекой и аптечным складом ГАУЗ АО «АОДКБ» Марина Черных.

Минздравоохранения РФ разработало методические рекомендации. По ним эпидемиолог больницы и составил заявки на СИЗ исходя из количества больных. Привезли целых триста респираторов.

— Маски используем не только для медработников, но и для пациентов, а также для родителей, которые лежат с больными детьми. Самый большой расход — это, конечно, маски и респираторы. Безопасность превыше всего, — подчеркнула Марина Черных.

Помимо этого, медики получили две сотни очков и 40 защитных многоразовых костюмов — темпов. Столько же было бахил и поясов — тканевых сумок для необходимых медикам вещей. Кроме того, в коробках было 15 пульсоксиметров — приборов для измерения уровня насыщение крови кислородом и полсотни экранов.

— Раньше нам поставляли только одноразовые костюмы, а теперь многоразовые костюмы шьёт и наша отечественная промышленность. Они будут сразу в комплекте с сумками. На область, например, закуплены костюмы «Росхимзащиты», — поделилась заведующая аптечным складом.

Всего медперсоналу детской больницы передали девять коробок адресной помощи. Вручение происходило у входа в новый хирургический корпус АОДКБ.

— Центральный исполком Общероссийского народного фронта провёл мониторинг потребности в поддержке учреждений здравоохранения. По его инициативе и производится поставка средств уже во второй раз. А вот сами СИЗы предоставлены ассоциацией волонтёрских центров. Такой же комплект помощи мы уже передавали медработникам АОДКБ в мае, — рассказала руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Амурской области Наталья Кравчук.

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#здоровье #медицина

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