В Амурской области назначен новый министр ЖКХ

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Приамурье назначен новый министр ЖКХ. Им стал Алексей Тарасов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

– Мой опыт работы в сфере ЖКХ области, коллектив квалифицированных специалистов министерства, а также руководители на местах способны обеспечить работу жилищно-коммунального хозяйства Приамурья на должном уровне. Сегодня наша первоочередная задача – наладить функционирование системы ЖКХ в регионе так, чтобы её работа повышала качество жизни населения, – прокомментировал Алексей Тарасов.

Алексей Тарасов родился в 1971 году в Серышевском районе Амурской области. В 1993 году закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария». С 1993 по 1996 год работал по специальности. В 1996 был избран главой Аргинского сельсовета и проработал в должности до 2004 года.

В 2005 году окончил МАП по специальности «Юриспруденция». С 2004 по 2009 год работал в должности первого замглавы администрации города Свободного. С 2010 до 2014 год возглавлял Сковородинский район. С 2014 по 2020 год работал в должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

С 9 июня текущего года исполнял обязанности министра ЖКХ Приамурья после ухода с поста Сергея Гордеева.