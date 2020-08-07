Приамурье готовится встретить олимпийских чемпионов и призёров

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На следующей неделе Приамурье посетят олимпийские призёры и чемпионы. Они приедут в область в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России», сообщает Министерство спорта Амурской области



Гости региона – победители и призеры Олимпиад прошлых лет. Известно уже, что амурчане встретятся с призёром Олимпийских игр по академической гребле Анной Алёшиной, двукратной олимпийской чемпионкой по волейболу Ниной Смолеевой, двукратной серебряной призёркой Олимпиады в академической гребле Антониной Зеликович и олимпийской чемпионкой по волейболу Ириной Макагоновой.



Спортсменки планируют встретиться с амурскими тренерами и учителями физической культуры. Известно, что женщины посетят не только Благовещенск, но и сёла Тамбовского и Ивановского районов. По предварительной информации, девушки пробудут в Приамурье до 14 августа. ⠀



Благотворительная программа «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту» стартовала семь лет назад. В 2019 году в Амурской области уже побывала спортивная делегация: тогда она посетила Белогорск, Свободный, Новобурейский, Талакан и Благовещенск.