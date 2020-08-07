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сегодня, 13:26 0

Зейский мост в Благовещенске снова перекроют

Зейский мост в Благовещенске снова перекроют
Фото: благовещенск.рф

В ночь с 10 на 11 августа снова будет перекрыто движение через зейский мост в Благовещенске. В это время на нём демонтируют старые плиты перекрытия и установят новые. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, требуют ремонта всего два участка.

Движение по мосту вновь откроется 11 августа в 6:00 в реверсивном режиме по одной полосе. При этом устанавливать эстакаду не планируется. Дополнительных ограничений по скорости и массе транспортных средств также не будет. Двигаться через мост смогут автомобили весом до 26 тонн. Следить за движением и регулировать его будут экипажи ДПС.

В целом специалистам необходимо проложить гидроизоляцию, смонтировать арматурную сетку, стяжки, уложить асфальтобетонное покрытие. На мосту отремонтируют тротуары и проведут работы по водоотведению. На втором участке также заменят плиты.

Чтобы амурчанам было удобно, необходимые работы будут проводиться ночью. О том, когда планируется перекрыть мост второй раз, в мэрии пообещали сообщить позже. Полностью открыть мост для движения по обеим полосам планируется к концу этого месяца.

Кроме того, для безопасности амурчан состояние моста постоянно мониторится. Благодаря этому в конце июля обнаружили ещё два участка, требующих ремонта.

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#дороги #транспорт

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