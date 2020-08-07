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сегодня, 13:22 0

В посёлке аэропорта горела квартира в многоэтажке

В посёлке аэропорта горела квартира в многоэтажке
Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В посёлке аэропорта в четверг, 6 августа, вспыхнула квартира на пятом этаже многоэтажки. Сообщение о возгорании поступило в 20:00.

Через десять минут пожарная команда в составе 14 человек и четырёх единиц техники прибыла на место. Через пять минут открытое горение удалось ликвидировать, квартиру отстояли.

В результате происшествия огнём был уничтожен диван. Кроме этого, квартира была закопчена по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.

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#МЧС #пожары #происшествия

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