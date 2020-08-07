В Приамурье временно отменят несколько пригородных поездов

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В Амурской области на два месяца отменят несколько пригородных поездов. Такое решение приняли в связи с ремонтом на железной дороге, сообщает пресс-служба ДВЖД.

Будут отменены следующие поезда: 7, 11, 15, 23, 27 августа, 4, 8, 12, 20, 24 сентября:

№ 6641 Дипкун – Тында,

№ 6642 Тында – Дипкун. 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 августа, 6-7 сентября:

№ 6227 Облучье – Архара,

№ 6228 Архара – Облучье. Для поездки по этому маршруту можно воспользоваться пригородными поездами № 6221 Облучье – Архара и № 6222 Архара – Облучье.

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