В Приамурье временно отменят несколько пригородных поездов
В Амурской области на два месяца отменят несколько пригородных поездов. Такое решение приняли в связи с ремонтом на железной дороге, сообщает пресс-служба ДВЖД.
Будут отменены следующие поезда:
7, 11, 15, 23, 27 августа, 4, 8, 12, 20, 24 сентября:
№ 6641 Дипкун – Тында,
№ 6642 Тында – Дипкун.
9-10, 16-17, 23-24, 30-31 августа, 6-7 сентября:
№ 6227 Облучье – Архара,
№ 6228 Архара – Облучье.
Для поездки по этому маршруту можно воспользоваться пригородными поездами № 6221 Облучье – Архара и № 6222 Архара – Облучье.
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