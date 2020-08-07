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7августа
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сегодня, 12:14 1

Фасад ещё одной школы подсветили в Благовещенске

Фасад ещё одной школы подсветили в Благовещенске
Фото: благовещенск.рф

Художественной подсветкой украсили фасад средней школы № 12 в Благовещенске. Электромонтажные работы уже завершили, оборудование протестировали, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Всего на фасаде со стороны улицы Зейской установлено 13 прожекторов мощностью 90 ватт. Светильники яркие, качественные, заказали их у отечественного производителя в Казани, — рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации ООО «Бизнес Пул».

В этом году в Благовещенске украсили художественной подсветкой уже пять учреждений образования. Ранее архитектурное освещение появилось на зданиях лицеев № 6 и № 11, школы № 26, двух корпусов школы № 22.

В столице Приамурья этим летом засияли и учреждения культуры: Центральная детская школа искусств, молодёжная библиотека имени Чехова, филиал Общественно-культурного центра. Также художественная подсветка появилась на аллее в парке Дружбы, пограничной вышке на набережной и спорткомплексе «Юность».

Проекты по подсветке социальных объектов в областном центре реализуют благодаря спонсорской помощи. Стать ярче Благовещенску помогает Дальневосточная распределительная сетевая компания, сообщает администрация города.

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#строительство #школа

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    27 минут назад

    Сейчас стоят тополя, которые мы каждый год отстаиваем, не давая построить парковку!

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